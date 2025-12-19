Dortmund dauphin provisoire de Bundesliga après sa victoire dans le Borussico

Dortmund 1-0 Mönchengladbach

But : Brandt (10e) pour le BvB

Service minimum, satisfaction maximum.

Pour son 116e anniversaire, le Borussia Dortmund s’est offert un joli cadeau face à son rival de Mönchengladbach : une 19e victoire en 20 réceptions des Fohlen au Westfalenstadion grâce à un but de Julian Brandt, de quoi provisoirement grimper à la deuxième place, à six points du Bayern, en attendant le choc entre Leipzig et Leverkusen ce samedi.

Après le match nul de ses hommes contre Fribourg lors de la dernière journée, Niko Kovač a remplacé la moitié de son XI de départ. Parmi les nouveaux titulaires, Niklas Süle qui remplace Rami Bensebaini, parti à la CAN. L’entraîneur du BvB a eu du flair, puisque c’est le colosse qui adresse un centre parfait à Julian Brandt qui conclut d’une volée en plein dans la lucarne de Moritz Nicolas.

Le portier des Poulains empêche Karim Adeyemi de faire le break à la demi-heure de jeu, mais Gladbach ne montre pas vraiment de capacités à revenir au score. Une seule tentative cadrée sur l’ensemble de la rencontre, c’est trop peu face à un BvB chanceux, à défaut d’être foncièrement dangereux.

Qu’importe, le Père Noël est passé tôt cette année, et c’est bien là tout ce qui compte.

