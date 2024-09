Dortmund à l’arrêt, Francfort et M’Gladbach pleine balle

Les plaisirs simples du samedi après-midi.

Un 0-0 en Bundesliga ? Oui, c’est possible, et c’est ce qui est arrivé au Borussia Dortmund sur la pelouse du Werder. En manque cruel d’inspiration et de repères, le BvB s’est cherché pendant 90 minutes, réussissant à peine à se montrer dangereux. Nico Schlotterbeck ou Karim Adeyemi ont bien essayé de faire passer un frisson en seconde période, en vain. Pire : le défenseur allemand a même été exclu, annihilant les espoirs de succès de son équipe. De son côté, Hoffenheim a subi la loi de l’Eintracht (3-1). Les locaux ont été admirablement lancés par Hugo Ekitike, encore buteur après avoir joliment effacé le portier adverse. Hugo Larsson et Omar Marmoush ont également marqué pour la bande de Kevin Trapp, sereine malgré la réduction du score signée Andrej Kramarić.

Mais le match le plus prolifique a eu lieu entre Stuttgart et Mayence (3-3). Porté par le Bleuet Enzo Millot (8e) et Jamie Leweling (15e), le VfB pensait s’être mis à l’abri en un petit quart d’heure. Mais c’était compter sans la capacité de réaction des visiteurs, revenus au score grâce à un penalty de Nadiem Amiri, puis une belle tête plongeante de Jonathan Burkardt. Le coup franc de Fabian Rider dévié dans son but par le malheureux Robin Zentner n’y change rien : Mayence repart bien avec un point grâce à un dernier coup de tête de Maxim Leitsch, sur le gong. Dans le même temps, Wolfsburg n’a eu besoin que de trois minutes pour faire la différence chez le promu Kiel (0-2). Un magnifique coup franc de Maximilian Arnold et une tête de Sebastiaan Bornauw, toujours sur coup de pied arrêté, suffisent au bonheur du VfL. Enfin, victoire également pour le Borussia M’Gladbach à Bochum (0-2). À la conclusion d’une magnifique action collective, c’est Tim Kleindienst qui s’est chargé de débloquer la situation, avant que ce bon vieux Franck Honorat n’assure les trois points aux siens.

Brême 0-0 Dortmund

Expulsion : Schlotterbeck (73e) pour le BvB

Bochum 0-2 M’Gladbach

Buts : Kleindienst (66e) et Honorat (78e)

Francfort 3-1 Hoffenheim

Buts : Ekitike (24e), Larsson (33e) et Marmoush (56e) pour l’Eintracht // Kramarić (54e) pour le TSG

Holstein Kiel 0-2 Wolfsburg

Buts : Arnold (27e) et Bornauw (30e)

Stuttgart 3-3 Mayence

Buts : Millot (8e), Leweling (15e) et Zentner (88e C.S.C.) pour Stuttgart // Amiri (43e S.P.), Burkardt (61e) et Leitsch (90e+4) pour Mayence