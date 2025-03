Olivier Létang en rogne contre l’arbitre après Lille-Dortmund

Place à la polémique.

L’élimination du LOSC contre Dortmund avait du mal à passer, ce mercredi, les Lillois déplorant notamment l’arbitrage, même si Benjamin André a par exemple souligné qu’ils n’en avaient pas fait assez. « Il nous a manqué un certain nombre de choses, notamment lors des 20 premières minutes de la deuxième période, pour pouvoir passer, estimait de son côté Olivier Létang. On pourra revenir sur : est-ce qu’il y a penalty, pas penalty, carton rouge, pas carton rouge… »

« Il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand »

Le président lillois n’a pas mis une pièce dans la machine par hasard. « Je n’ai pas envie de polémiquer, a-t-il poursuivi avant de finalement polémiquer. J’ai donné mon avis, pour moi, il n’y a pas faute. Pour tout vous dire, quand il y a eu la désignation de l’arbitre (Sandro Schärer) et que j’ai vu qu’il était suisse allemand, j’ai trouvé ça particulier. »

Une autre pièce, dans la foulée : « À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand. Il y a penalty et il y a carton rouge. Vous avez vu que Kovač l’a immédiatement sorti après sa faute ? Il fait exactement la même en première période, et il y a carton jaune une fois, et pas l’autre. C’est particulier… J’ai surtout envie de souligner la qualité de notre parcours. »

Heureusement, tous les arbitres parlent français dans le championnat de France.

