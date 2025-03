Benjamin André : « On n’a pas joué »

Rentrons, il commence à pleuvoir.

Le LOSC pouvait atteindre les quarts de finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, mais est passé complètement à côté du rendez-vous. Dominés et battus à domicile par le Borussia Dortmund (1-2), les Lillois prennent la porte, alors que le BvB ne semblait pas si supérieur au coup d’envoi et malgré l’ouverture du score rapide de Jonathan David.

Un capitaine sans voix

Quelques minutes après le coup de sifflet final, Benjamin André s’est présenté au micro de Canal+ avec un goût plus qu’amer dans la bouche. « Ce qui est décevant, c’est qu’on n’a pas joué. On a perdu énormément de ballons, on a un peu paniqué par moments. On n’a pas fait notre match. Eux, en revanche, ils l’ont fait, ils ont commencé à pousser à 1-0, à dominer. Il nous fallait beaucoup plus de calme. C’est rageant à ce niveau-là, parce que si tu perds avec tes armes… On n’a pas fait notre match », s’est ému le capitaine nordiste.

Cherchant des causes à cette déroute, il se creuse la tête sans vraiment trouver d’explications : « Peut-être qu’on a été fragilisé par l’enjeu, par le fait qu’on mène 1-0, je ne sais pas ce qu’il s’est passé dans les têtes. C’est une grosse déception. On n’a pas été éliminé parce qu’ils étaient largement au-dessus, on a été éliminés parce qu’on n’a pas joué notre jeu. Ça fait chier parce qu’il y avait la place. »

L’ascenseur émotionnel a vite chuté pour les indices UEFix après la qualification du PSG.