S’abonner au mag
  • Winter Cup

À Milan, QPR quitte un tournoi de jeunes après un incident raciste

MH
À Milan, QPR quitte un tournoi de jeunes après un incident raciste

Rien n’a changé.

Le club de Queens Park Rangers a annoncé son retrait de la Winter Cup, tournoi international de jeunes organisé à Milan, après qu’un de ses joueurs U13 a été la cible d’insultes racistes de la part d’un joueur adverse. Les faits se sont produits à l’issue du match disputé ce samedi. Une décision forte, prise malgré la qualification sportive de l’équipe pour le tour suivant. « QPR confirme avoir pris la décision de retirer ses joueurs de la Winter Cup », a sobrement communiqué le club londonien.

« Une situation regrettable », mais une ligne rouge claire

Dans son communiqué, QPR assume un choix avant tout humain. « Il est regrettable de nous retrouver dans une telle situation », a confié Alex Carroll, directeur de l’académie. S’il rappelle qu’« offrir à nos jeunes l’opportunité de participer à des tournois dans différents pays peut être extrêmement bénéfique pour leur développement », le club insiste sur une position non négociable : « Nous adoptons une politique de tolérance zéro face à toutes les formes de discrimination et nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour protéger nos joueurs. »

Fier de l’attitude de ses jeunes face « à une situation très difficile », QPR précise que l’équipe chargée de la protection des joueurs du club, un dispositif interne dédié à l’accompagnement et au bien-être des mineurs, est désormais en contact « avec les personnes concernées ». Le groupe est rentré à Londres dès le dimanche. Une coutume locale.
À 73 ans, un ancien joueur de Queens Park Rangers va faire le marathon de New York pour la bonne cause

MH

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Marseille-Monaco (1-0)
Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Revivez Marseille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!