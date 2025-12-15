À Milan, QPR quitte un tournoi de jeunes après un incident raciste

Rien n’a changé.

Le club de Queens Park Rangers a annoncé son retrait de la Winter Cup, tournoi international de jeunes organisé à Milan, après qu’un de ses joueurs U13 a été la cible d’insultes racistes de la part d’un joueur adverse. Les faits se sont produits à l’issue du match disputé ce samedi. Une décision forte, prise malgré la qualification sportive de l’équipe pour le tour suivant. « QPR confirme avoir pris la décision de retirer ses joueurs de la Winter Cup », a sobrement communiqué le club londonien.

« Une situation regrettable », mais une ligne rouge claire

Dans son communiqué, QPR assume un choix avant tout humain. « Il est regrettable de nous retrouver dans une telle situation », a confié Alex Carroll, directeur de l’académie. S’il rappelle qu’« offrir à nos jeunes l’opportunité de participer à des tournois dans différents pays peut être extrêmement bénéfique pour leur développement », le club insiste sur une position non négociable : « Nous adoptons une politique de tolérance zéro face à toutes les formes de discrimination et nous prendrons toujours les mesures nécessaires pour protéger nos joueurs. »

Fier de l’attitude de ses jeunes face « à une situation très difficile », QPR précise que l’équipe chargée de la protection des joueurs du club, un dispositif interne dédié à l’accompagnement et au bien-être des mineurs, est désormais en contact « avec les personnes concernées ». Le groupe est rentré à Londres dès le dimanche. Une coutume locale.

