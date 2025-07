Julien Stephan, nouvel entraîneur de QPR : « La culture ici est complètement différente »

Le Championship, nouvel eldorado des coachs frenchies ?

Quelques semaines après avoir vu Régis Le Bris faire monter Sunderland en Premier League, la deuxième division anglaise voit débarquer un nouvel entraîneur français en la personne de Julien Stephan. L’ancien boss de Rennes débarque en effet sur le banc des Queens Park Rangers. « Quand un club avec une histoire forte, une identité populaire, un vrai potentiel frappe à votre porte, il n’y a pas d’hésitation à avoir, a-t-il confié dans les colonnes de L’Equipe. Je me dis que la culture ici est complètement différente. On sent qu’à Londres, le foot est partout. QPR est un club profondément ancré dans son quartier. »

Une histoire forte

Une atmosphère qui a largement contribué à convaincre Julien Stephan de traverser la Manche. « Le respect des anciens, de tout ce qui a été accompli, est vraiment ancré. Cela fait partie de la culture d’un club. C’est une autre vie, le foot, ici, poursuit-il. J’ai rencontré, dès la semaine dernière, Andy Sinton, un ancien joueur du club, une légende ici, désormais ambassadeur de QPR. On a eu une bonne discussion. C’est important d’intégrer les anciens au projet. C’est quelque chose qui me marque depuis que je suis ici. Le foot est vécu différemment dans ce pays et c’est aussi l’une des raisons qui m’a attiré. »

Rendez-vous dans quelques décennies pour transmettre à son tour son vécu d’années glorieuse des Rangers ?

