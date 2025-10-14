À 73 ans, un ancien joueur de Queens Park Rangers va faire le marathon de New York pour la bonne cause

Il dépoussière ses chaussures pour une belle cause.

En novembre, l’ancien défenseur anglais Don Shanks va courir le marathon de New York, à 73 ans, afin de récolter des fonds pour la Société Alzheimer. Une belle initiative, qui a une résonance très personnelle pour lui. « J’ai vu de mes propres yeux comment la démence touche tant de personnes dans le monde du football, a-t-il déclaré au média The Sun. Notamment mon grand ami et coéquipier Stan Bowles, que nous avons perdu l’année dernière. »

« Stan a tout donné au football »

Légende des Queens Park Rangers (315 matchs), et vainqueur de la Ligue des champions avec Nottingham Forest en 1980, Stanley Bowles est en effet décédé en 2024, onze ans après avoir été diagnostiqué de la maladie d’alzheimer. « Stan a tout donné au football, il était mon meilleur ami. Il est parti, mais pas la démence, et j’ai promis que je ferai tout pour aider à combattre cette terrible maladie en sa mémoire », a conclu Don Shanks.

Stan Bowles. Our final farewell 💙🤍 pic.twitter.com/rf4i89Z7wU — QPR FC (@QPR) March 8, 2024

Il avait d’ailleurs déjà couru ce marathon, en 2018, et avait alors récolté 57 000 euros pour la même fondation.

On vous met le lien vers la cagnotte.

