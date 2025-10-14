Les Bleus seront qualifiés pour la Coupe du monde si...

Sortez les calculatrices !

Les Bleus n’ont ramené qu’une petite unité de leur long déplacement en Islande ce lundi (2-2). Les premiers points perdus par la bande à Deschamps dans cette phase de qualification, qui ne l’empêche pas de rester en tête du groupe avec dix points après quatre journées. Mais l’Ukraine revient dangereusement grâce à son succès face à l’Azerbaïdjan (2-1), trois jours après avoir battu l’Islande (5-3), affichant sept points au compteur. Les Islandais sont troisièmes avec quatre points, tandis que les Azéris ferment la marche avec une seule unité.

Avec seulement deux matchs à disputer, la donne est simple pour les Bleus : une victoire face à l’Ukraine le 13 novembre leur assurerait officiellement un billet pour le Mondial 2026. La différence de buts étant prioritaire dans cette phase de qualification, un match nul ne suffirait mathématiquement pas à la France pour terminer à la première place, même si la probabilité reste faible au regard de leur avantage de buts actuel (+6) par rapport aux Ukrainiens (+1).

Une possibilité de triple égalité

En cas de nul contre l’Ukraine, il suffirait alors de ne pas perdre face à l’Azerbaïdjan pour valider la qualification outre-Atlantique. En revanche, une défaite face aux Ukrainiens obligerait potentiellement les Bleus à se reposer sur la différence de buts pour terminer en tête du groupe. Les vice-champions du monde ne sont techniquement même pas encore assurés de terminer à la première ou deuxième place, puisqu’en cas de double défaite face à l’Ukraine et l’Azerbaïdjan, cumulée à une double victoire de l’Islande, trois pays seraient alors en tête avec le même nombre de points. Dans tous les cas, les plus peureux ne doivent pas trop craindre la catastrophe : la France sera a minima assurée de disputer les barrages grâce à ses résultats lors de la Ligue des nations 2024-25.

On rassure tout le monde : il n’est pas possible d’affronter la Bulgarie en barrages.

Le classement

France : 10 points (+6) Ukraine : 7 points (+1) Islande : 4 points (+2) Azerbaïdjan : 1 point (-9)

5e journée – 13 novembre

Ukraine – France

Azerbaïdjan – Islande

6e journée – 16 novembre

Islande – Ukraine

Azerbaïdjan – France

