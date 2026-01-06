10% des Étatsuniens font du football leur sport favori

En continuant de kidnapper des sud-américains, ce chiffre ne pourra que grimper.

Selon une enquête réalisée par le média britannique The Economist , le soccer est devenu le sport préféré de 10% des citoyens des États-Unis d’Amérique. S’il apparaît toujours derrière le football américain et le basketball, il devance désormais le baseball et le hockey sur glace. Le football, notamment capitalisé par Donald Trump grâce à sa relation avec Gianni Infantino, président de la FIFA, a investi les terres de l’Oncle Sam en long, en large et en travers. Si à l’origine, ce sport ne figure pas dans la culture US, le forcing orchestré par les deux dirigeants semble faire changer les choses en vue de la prochaine Coupe du monde coorganisée avec le Canada et le Mexique. Mais ce n’est pas tout.

Des chiffres traduisant l’essor du ballond rond Outre-Atlantique

Le football s’est popularisé à travers plusieurs vecteurs aux États-Unis. D’abord, les nombreux investissements pour favoriser le suivi de la Major League Soccer sont aussi importants à prendre en compte pour comprendre la hausse de cet intérêt. Ce qui le montre bien, c’est l’arrivée d’une offre Apple TV pour diffuser le championnat dès cette année. Simplifier le visionnage des buts du lutin de Miami, entre autres, contribue à l’expansion du football. Autre chose : le développement du football féminin avec les succès de l’équipe nationale participe aussi à cette mise en lumière du soccer. Ce sport s’ancre de plus en plus dans un territoire où les sports collectifs sont rois.

A new era of MLS on Apple TV. Starting in 2026, watch every MLS match—all part of an Apple TV subscription. pic.twitter.com/nWtExKQRzx — Apple TV (@AppleTV) November 13, 2025

