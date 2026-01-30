S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Une joueuse du PSG championne du monde met fin à sa carrière

JE
Une joueuse du PSG championne du monde met fin à sa carrière

Et Dunn pila. La joueuse du PSG Crystal Dunn a annoncé jeudi la fin de sa carrière dans une publication sur Instagram. L’Américaine de 33 ans avait rejoint le Paris Saint-Germain il y a un an à peine et a, comme le club l’a communiqué, résilié son contrat d’un commun accord avec les dirigeants parisiens, elle qui était liée au club de la capitale jusqu’en juin 2027.

Une carrière remarquable

Parmi les plus grands succès de Dunn figurent sans aucun doute le titre de championne du monde en 2019 et la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Dans les deux cas, la milieu de terrain a été une joueuse absolument clé et compte, surtout aux États-Unis, parmi les stars de sa génération. Elle y a d’ailleurs passé la majeure partie de sa carrière en club et y a remporté le championnat à trois reprises (2018, 2019 et 2022).

Un palace pour Crystal.

Une Américaine devient la joueuse la mieux payée au monde

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

La saison de l'OM est-elle déjà ratée ?

Oui
Non
Fin Dans 4j
103
141

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!