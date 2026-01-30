Une joueuse du PSG championne du monde met fin à sa carrière

Et Dunn pila. La joueuse du PSG Crystal Dunn a annoncé jeudi la fin de sa carrière dans une publication sur Instagram. L’Américaine de 33 ans avait rejoint le Paris Saint-Germain il y a un an à peine et a, comme le club l’a communiqué, résilié son contrat d’un commun accord avec les dirigeants parisiens, elle qui était liée au club de la capitale jusqu’en juin 2027.

Une carrière remarquable

Parmi les plus grands succès de Dunn figurent sans aucun doute le titre de championne du monde en 2019 et la médaille d’or remportée aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Dans les deux cas, la milieu de terrain a été une joueuse absolument clé et compte, surtout aux États-Unis, parmi les stars de sa génération. Elle y a d’ailleurs passé la majeure partie de sa carrière en club et y a remporté le championnat à trois reprises (2018, 2019 et 2022).

Un palace pour Crystal.

