Luis Campos révèle un petit secret de l’émir du Qatar

Le propriétaire du PSG est-il un footix ? À en croire Luis Campos, c’est plutôt le contraire. Dans son entretien fleuve accordé à Marca, le conseiller sportif du PSG a levé un peu de mystère sur les habitudes de Tamim ben Hamad Al Thani, l’émir du Qatar.

Ce dernier serait même un authentique mordu de ballon rond, capable d’aller fouiller dans des bases de données et citer des profils méconnus : « Il m’arrive parfois de parler avec lui de joueurs que je connais moi-même mal. Il est passionné, il sait où se trouvent les meilleurs talents – il a même Wyscout (une base de données gigantesque pour récolter des analyses et statistiques sur les joueurs, NDLR) et une connaissance approfondie de la culture footballistique », confie Luis Campos.

Impliqué dans l’arrivée de Luis Enrique

Présent aux réunions de discussions, le patron du PSG a aussi participé à la venue de Luis Enrique au club parisien en 2023. « Nous avons finalement rencontré Luis Enrique chez lui, et le courant est passé si bien qu’en dix minutes, il nous avait déjà dit tout ce que nous voulions entendre », a expliqué Luis Campos avant de conclure : « Après cette réunion, j’ai appelé Nasser (Al-Khelaïfi) et je lui ai dit : “Monsieur le Président, c’est lui qu’il nous faut.” En deux jours, c’était fait. »

L’émir va finir par être repéré par Roberto De Zerbi.

