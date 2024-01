Nice : Farioli raconte comment il a été repéré par De Zerbi

Les mouettes ne volent pas avec les pigeons, mais bien avec les mouettes.

En 2024, Roberto de Zerbi est encore un entraîneur tendance. En poste à Brighton depuis 2022 et réputé pour le jeu tant qualitatif qu’élégant qu’il propose, l’Italien compte parmi ses disciples son compatriote Francesco Farioli. À 34 ans, celui qui officie sur le banc de l’OGC Nice depuis juin 2023 est avant tout tombé amoureux du style de Zerbi, comme il le raconte sur la chaîne RMC : « À l’époque, j’entraînais les gardiens à Lucchese, mais on est en troisième division […] et lui était entraîneur de Foggia. […] On se rencontre en Coupe, on se fait éliminer, mais j’étais fasciné par cette équipe. »

Passionné par le football, l’entraîneur des Aiglons analysait alors des équipes pour le blog Wyscout : « Après avoir joué contre eux, je me suis dit que cette équipe méritait une analyse. […] J’écris cet article et deux semaines plus tard, je reçois un message de son préparateur physique qui me disait que Roberto avait lu l’article. […] L’année d’après, quand il a pu construire son effectif à Benevento, il m’appelle un vendredi matin. » Cet appel a définitivement transformé sa vie car, alors entraîneur des U16 du Qatar à l’Aspire Academy, il se retrouve propulsé en tant qu’entraîneur des gardiens à Benevento en Série A.

Après 21 matchs avec Farioli à sa tête, les Aiglons n’ont connu que trois défaites et pointent à la deuxième du place du classement en Ligue 1. Et si, sans le savoir, leur inspiration venaient de mouettes d’outre-Manche ?

