Jonathan Clauss : « Il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille »

Parti pour rester.

En fin de contrat en juin 2025 avec l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss ne se voit pas quitter le club phocéen cet été. « J’ai encore un an de contrat. À mon avis, il y a de fortes chances qu’on me revoie à Marseille, à moins d’un été mouvementé. Mais ça, c’est encore loin », a confié le latéral droit de l’équipe de France au JDD.

Une saison loin d’être de tout repos sur la Canebière, en particulier pour l’ancien lensois, vivement critiqué récemment par Mehdi Benatia. « C’est la saison la plus dure et la plus passionnante à la fois, estime-t-il. Les changements de coach, les résultats qui ne suivent pas, forcément, c’est dur à vivre. Mais c’est un magnifique défi que de s’adapter et d’être performant dans ce contexte. »

Que pourrait-il bien se passer pour faire encore plus mouvementé l’an prochain ?