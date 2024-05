Finalement, Jesus Navas reste à Séville… mais pas son entraîneur

« Il a dû y avoir un malentendu. »

Contrairement à ce que le club avait laissé entendre au préalable, Jesus Navas va rester à Séville ! C’est Jose Maria del Nido Carrasco, le président de l’entité, qui l’a affirmé en conférence de presse : « Je lui offre un contrat à vie pour qu’il puisse jouer ici autant qu’il le voudra et ensuite y travailler, il mérite de pouvoir être à Séville aussi longtemps qu’il le souhaite. »

ℹ️ Quique Sánchez Flores dejará de ser el entrenador del #SevillaFC al final de la presente temporada.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) May 18, 2024

En revanche, Quique Sanchez ne sera plus présent la saison prochaine. « Je veux le remercier, le club était dans une situation très difficile et il a été capable de changer cela avec beaucoup de travail », a indiqué son futur ex-employeur, à propos de l’entraîneur arrivé en décembre 2023 pour jouer les pompiers de service et qui a réussi à éteindre l’incendie.

Et si le latéral prenait sa place sur le banc ?