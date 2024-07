Le record du coup du foulard est tombé en Argentine !

Foulard et la manière.

Pour la septième journée de la deuxième phase de la Primera Division, Tigre affrontait Central Córdoba. Dès le coup d’envoi, l’équipe locale a montré ses ambitions : après une récupération rapide et une série de passes précises, Florián Monzón offre un centre à Tomás Galván, qui marque de la tête au second poteau. Avec 19 secondes au chrono, le record du but le plus rapide de l’histoire de Tigre, établi par Edgardo Paruzzo en 1987 avec 20 coups de trotteuses, est effacé. Mais dans cette histoire, c’est ce coup du foulard réalisé par Florián Monzón qui rend ce but plus mémorable encore. Même si les archives manquent sur cette donnée, on peut estimer qu’il devient le coup du foulard décisif le plus rapide de l’histoire.

Qué locura esto: ▪️empieza el partido ▪️saca de centro Central Córdoba y roba el balón Tigre ▪️montan la contra ▪️y a los 18 segundos marcan con esta asistencia brutal de rabona de Florián Monzón Increíble pic.twitter.com/3yfZHZ8adB — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 26, 2024

Cependant, la deuxième période a raconté une tout autre histoire. L’équipe locale a permis à Central Córdoba de reprendre du poil de la bête et d’égaliser. Une rencontre qui s’est terminée sur un match nul 1-1, et avec une expulsion de chaque côté.

Les hommes de Lucas Gonzalez, entraîneur Central Córdoba, peuvent au moins se réjouir d’avoir décroché leur premier point de la saison.

