C'est quoi ce but de fou, Walter Bou ?

Walter Bou a piqué la vedette à Noah Lyles.

De l’autre côté de l’Atlantique, le championnat argentin bat son plein et le but de l’année a peut-être été inscrit à Lanús, dans la nuit de dimanche à lundi. Imaginez : deux buts partout, 90e minute, et un ballon aérien arrive sur vous, aux 20 mètres, plein axe ou presque. Que faire ? Walter Bou (30 ans), l’attaquant du Club Atlético Lanús, n’a pas tergiversé, face au CA Tigre : contrôle poitrine, retourné acrobatique, petit filet, victoire 3-2. Et le ballon n’a pas eu le temps de toucher le sol. À replay sans modération.

¡¡OLOR A PUSKAS EN LA FORTALEZA!! ¡¡POR FAVOR, BOU!! EL GOL DEL AÑO PARA EL 3-2 AGÓNICO ANTE TIGRE.

Bou, ça fait peur.

