Marquinhos, premier joueur de l'histoire à remporter dix fois la Ligue 1

Vraie légende.

Titulaire ce samedi avec le Paris Saint-Germain face à Angers, Marquinhos est devenu champion de France pour la dixième fois de sa carrière. Un accomplissement unique dans l’histoire de la Ligue 1, que le capitaine parisien a savouré au micro de BeIN Sports après la rencontre : « C’est fou. Je suis très heureux. Rester beaucoup de temps dans une équipe de haut niveau, c’est un challenge. C’est exceptionnel pour moi. Ce titre va rester dans l’histoire. On a l’ambition de tout gagner, le Championnat de France en fait partie. Ça fait plaisir de le gagner, et quand on ne le gagne pas, et ça m’est arrivé deux fois (2017 et 2021), ça fait mal. C’est un travail de toute une saison, il faut avoir cette régularité. L’équipe le mérite. » Avant de compléter son propos en zone mixte, que Le Parisien a relayé :« Ça fait plaisir, je bats encore un record, je mets un peu plus mon nom dans l’histoire. On veut finir la saison avec le plus de titres possibles. »

Ce PSG est-il le plus abouti dans lequel il a évolué ? Le Brésilien a aussi donné son avis sur la question. « C’est difficile de comparer, surtout si je dis oui. On a passé de belles années ensemble. L’année dernière, on a fait une demi-finale de Ligue des champions, quand je suis arrivé, je jouais avec mes idoles : Zlatan, Thiago Motta, Maxwell, Thiago Silva… C’est dur de dire que c’est la meilleure équipe, mais cette année, il y a un bel ADN de jeu. C’est un jeu qui me plaît, agressif, collectif, peu importe le match, on va se donner à 100 %. »

Aston Villa peut avoir peur.

Paris, champion enchanteur