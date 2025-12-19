Arne Slot emballé par la progression de Hugo Ekitike

La meilleure attaque, c’est la défense.

Arrivé l’été dernier à Liverpool, Hugo Ekitiké commence doucement à cocher toutes les cases du bingo Arne Slot. Des buts, de la vitesse, de la technique ? Oui, merci, on savait déjà. Mais ce vendredi en conférence de presse, le coach des Reds a surtout insisté sur un autre chantier : le repli défensif, cette douce obsession des entraîneurs modernes.

Quand les crampes deviennent un bon signe

Slot l’assure, personne n’est surpris par ce qu’Ekitiké fait balle au pied. « Sa capacité à marquer, sa technique, sa vitesse, c’est ce qu’il a », résume le Néerlandais. La nouveauté se situe ailleurs. Contre Brighton, le Français a dû sortir après 70 minutes… pour cause de crampes. Un détail ? Pas vraiment. Selon Slot, l’ancien Parisien « a presque doublé son effort » par rapport à il y a trois mois. Traduction : ça cavale beaucoup plus, et surtout dans le bon sens.

🟥 Arne Slot on what really impresses him about Hugo Ekitike... 🗣️ "He improved a lot in terms of how much he runs and how hard he works, which is a big help to the team. That is very important for a number nine." pic.twitter.com/uKD0isz9Ew — AnfieldIndex Pro (@AnfieldIndexPro) December 19, 2025

Avant même de signer à Liverpool, les discussions étaient claires. Slot parlait pressing, repli, efforts sans ballon. L’attaque ? Presque secondaire. « Il a parfois eu envie de me demander si on pouvait aussi parler un peu de l’attaque, mais il n’y a pas grand-chose à dire : il est déjà très bon », sourit l’entraîneur. Aujourd’hui, Slot se dit même « de plus en plus enthousiaste » à l’idée de voir ce que son attaquant va proposer défensivement.

Ils sont fous, ces entraîneurs.

Jürgen Klopp fait son Mont Rushmore des entraîneurs