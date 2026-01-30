S’abonner au mag
  • Saudi Pro League
  • J19
  • Al Kholood-Al-Nassr (0-3)

Al-Nassr assure, Cristiano Ronaldo revient en tête du classement des buteurs

QB
CR7 retrouve son rang en Saudi Pro League

La tournée du patron. Al-Nassr a fait respecter la hiérarchie contre Al-Kholood vendredi en Saudi Pro League (0-3). João Félix a fait le plus gros du boulot en offrant l’ouverture du score sur un plateau à Cristiano Ronaldo (47e). Un but qui a son importance car il permet à CR7 de rejoindre Julián Quiñones (Al-Qadsiah) en tête du classement des buteurs du championnat avec 17 réalisations.

Mohamed Simakan a ensuite fait le break sur un corner, botté par… João Félix, encore lui (53e). Kingsley Coman a eu le dernier mot sur penalty, une fois n’est pas coutume, comme Ronaldo était sorti huit minutes plus tôt (87e). Al-Nassr revient ainsi à trois points du leader Al-Hilal.

Suspense…

Grande première pour Cristiano Ronaldo depuis 2009

QB

