Le geste de soutien des supporters d'Al-Nassr pour Cristiano Ronaldo

Les supporters ont choisi leur camp.

Depuis plusieurs jours, Cristiano Ronaldo est entré en conflit direct avec le championnat saoudien. La cause de ce mécontentement ? L’arrivée à Al-Hilal de Karim Benzema. Et si CR7 est revenu à l’entraînement après avoir boudé 48h, sa grève se poursuit puisqu’il n’a pas participé aux deux dernières rencontres d’Al-Nassr en championnat.

Les supporters d’Al-Ittihad se joignent au soutien

Et si la Saudi Pro League a recadré sèchement le Portugais, le quintuple Ballon d’or peut compter sur le soutien de ses supporters. Lors de la victoire d’Al-Nassr face à Al-Ittihad (2-0) ce vendredi, les supporters ont attendu la 7e minute pour soulever à l’unisson une pancarte avec inscrit le numéro et le nom de Cristiano Ronaldo. Un soutien qui a été partagé par les supporters adverses. Il faut dire que les fans d’Al-Ittihad n’ont pas forcément apprécié de voir Karim Benzema les quitter pour rejoindre Al-Hilal.

7' : LUNAIRE 😳 Les supporters d’Al-Nassr, mais ÉGALEMENT ceux d’Al-Ittihad, ont apporté leur soutien à Ronaldo à la 7e minute. pic.twitter.com/vGf1NL2dEy — ZackNaniTV (@ZackNaniTV) February 6, 2026

CR7 va de toute façon bientôt stopper sa grève, il lui reste 39 buts à marquer pour atteindre les 1000 pions.

