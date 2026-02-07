Matthieu Udol : centres, équipe de France et Frédéric Antonetti

Centre de Matthieu Udol.

À l’image du RC Lens, Matthieu Udol est en train de pondre une saison XXL. Avec sa nouvelle marque de fabrique : les centres millimétrés. Cela a été le cas lors de deux buts de Lens lors de la victoire à Troyes en Coupe de France cette semaine, et cela sera encore le cas dans les prochaines semaines alors que l’ancien messin est actuellement co-meilleur passeur de Ligue 1 avec 6 offrandes.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Matthieu Udol est revenu en détail sur cette qualité de centre : « Grâce à mon rôle de défenseur, je visualise bien ce qui est compliqué à défendre et je m’applique à mettre les ballons là où ça crée le plus de difficultés. Ensuite, c’est un gros travail de coordination avec les attaquants. Selon où je me situe, ils savent quelle course faire, c’est discuté avec eux. Quand je suis proche de la ligne, le centre piqué au deuxième poteau fonctionne bien parce que le gardien ne peut pas intervenir. Si la défense est bien en place, l’appel d’un attaquant au premier poteau me libère la passe en retrait. Quand je suis plus loin, je vise en priorité le dos de la défense, soit premier ou deuxième, car c’est complexe pour l’adversaire. »

Frédéric Antonetti avait la vision

À 29 ans, Matthieu Udol, qui a déjà subit quatre ruptures du ligament croisé du genou droit dans sa carrière, semble au sommet de son art. Au point de s’imaginer disputer la Coupe du monde avec l’équipe de France cet été ? Si beaucoup de personnes militent pour, le principal intéressé se laisse le droit de rêver : « Je sais que je suis performant, peut-être qu’il y a une place à se faire. Mais je ne me mets pas de pression. Ce n’est que du bonus pour moi déjà de vivre ça. Six mois en arrière, c’était inimaginable qu’on me cite pour la sélection. On verra ce qui arrivera en mars déjà. »

📞 𝗔𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗜𝗗𝗜𝗘𝗥 ? "Oui Didier, Guillaume Hoarau a trouvé un futur Bleu pour toi, il s'appelle Matthieu Udol" Vous validez le choix ? pic.twitter.com/amtoWkveT6 — L1+ (@ligue1plus) January 30, 2026

Et si beaucoup semblent découvrir en 2026 le talent de Matthieu Udol, certains avaient déjà vu en lui un joueur capable de regarder dans les yeux les meilleurs latéraux du monde. C’est notamment le cas de Frédéric Antonetti qui a coaché Udol au FC Metz : « Un jour, Frédéric Antonetti m’avait convoqué dans son bureau pour me dire qu’il voyait en moi un joueur capable de jouer la Ligue des champions. À Metz, ç’aurait été compliqué, mais c’est le premier à m’avoir dit ça. Désormais, cette petite musique, c’est l’objectif. »

Reste à savoir s’il écoutera cette musique avec le RC Lens ou le Real Madrid.

