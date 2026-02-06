S’abonner au mag

Marseille dit au revoir à un indésirable

Marseille dit au revoir à un indésirable

Par ici la Turquie. Comme les rumeurs le disaient, Amir Murillo a bien quitté l’Olympique de Marseille pour Beşiktaş. Ce vendredi, le club français a en effet officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux en souhaitant une « bonne continuation » à son (désormais) ex-joueur.

Vendu environ six millions d’euros par les Phocéens, le Panaméen a signé un contrat de deux ans et demi (plus une année en option). Élément important de l’effectif de l’OM et souvent utile sur le terrain, l’arrière latéral a soudainement perdu la confiance de Roberto De Zerbi. Bref, une belle tête de Turc.

De Zerbi en remet une couche sur la faim de ses joueurs

