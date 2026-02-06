S’abonner au mag
Un jeune de 16 ans décède après un match amateur

Drame sur les terrains de foot amateur. Ce mercredi soir, lors d’un match amateur dans le Vaucluse, à Villeneuve-lès-Avignon, un adolescent de 16 ans a été victime d’un arrêt cardiaque sur la pelouse. Le jeune a rapidement été pris en charge par les secours avant de décéder le lendemain à l’hôpital.

Le président du FC Alpilles, au micro d’Ici Vaucluse, exprime sa profonde tristesse et son incompréhension : « C’est un drame pour nous, pour le club, pour sa famille. Il était comme notre enfant », déplore Mario Nardeli. Le jeune joueur, originaire de Mouriès (Bouches-du-Rhône), avait commencé le football dans ce club il y a une dizaine d’années. « On ne comprend pas, il n’avait aucun problème de santé », poursuit le président.

L’heure est au recueillement. Le district du Vaucluse annonce sur ses réseaux : « Pratiquer un sport, jouer au foot permet de prendre du plaisir, de se faire des amis, de vivre des émotions fortes, d’emmagasiner des souvenirs extraordinaires… mais sûrement pas de rencontrer la mort. » L’instance annonce le report de tous les matchs du championnat ce week-end.

Le football amateur en deuil.

Mondial 2026 : c'est la guerre entre Bein Sports et Ligue 1+

AR

