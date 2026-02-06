S’abonner au mag
Mondial 2026 : c'est la guerre entre Bein Sports et Ligue 1+

Mondial 2026 : c&rsquo;est la guerre entre Bein Sports et Ligue 1+

La guerre des droits TV est déclarée. La semaine dernière, la FIFA pensait avoir bouclé la vente des droits télé du Mondial à Ligue 1+, la plateforme de la LFP, pour un package global estimé à près de 20 millions d’euros, avec dans le lot l’intégralité de la compétition (dont 54 matchs en co-diffusion avec M6).

Ligue 1+ avait fait valider l’investissement par le conseil d’administration de la LFP, renvoyer le contrat dans les temps (avant la date butoir du 31 janvier) exactement comme demandé par la FIFA.

Bein Sports fait monter les enchères

Mais si on pensait s’approcher du but, Bein Sports a décidé d’entrer dans la danse, selon les informations de L’Équipe, et de faire capoter cet accord en offrant davantage (tout en se positionnant aussi sur l’édition 2030).

De quoi placer la FIFA dans une position délicate. Si le diffuseur assure qu’il avait formulé une proposition supérieure en amont, cette hypothèse paraît pourtant peu vraisemblable. Pourquoi avoir demandé à Ligue 1+ d’engager un processus aussi lourd si une offre plus élevée existait déjà ?

À ce stade, tout le monde patiente. Ligue 1+ attend une réponse rapide de la Fédération internationale, Bein Sports assure aussi être dans l’attente, sans retour officiel de la FIFA.

Walid Regragui aurait posé sa démission

