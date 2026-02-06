Wilfrid Mbappé détricote le mythe du « projet Mbappé  »

L’heure de la vérité a sonné. Dans un entretien accordé à Clique pour Canal + (toute la famille va y passer ou… ?), Wilfrid Mbappé est revenu sur sa définition du « projet Mbappé ». Pour rappel, tout cela part d’une rumeur concernant la manière dont Kylian et Ethan Mbappé sont devenus professionnels : un mode de vie fondé sur les sacrifices et l’acharnement. Une sorte de folie pure s’est alors emparée de certains parents d’enfants sportifs, prêts à tout pour voir leur descendance briller dans leur domaine au plus haut niveau.

« C’est quoi le projet Mbappé ? C’est un père qui accompagne son fils sur un rêve, une activité, corrige le père du champion du monde 2018. Mais on le fait tous alors. On a tous des projets Mbappé. Je ne me levais pas à 6h du matin pour aller faire des tours de terrain, je ne faisais pas d’entraînements supplémentaires. Je n’ai pas fait tout cela. »

Une démarche lunaire

Très étonné de tout cet engouement autour de ces affabulations, Wilfrid Mbappé a tenu à remettre les points sur les i. « Parfois, je croise des parents sur les terrains, ils sont en jean, un sifflet à la main, en chemise, en train de leur faire faire des tours de terrain, des frappes, des abdos, observe le principal intéressé. Et ils me disent “je fais comme vous”. Je ne sais pas ce que c’est que ce mythe », déconstruit-il, avant de préciser : « Moi, c’était de l’amusement et quand ça devenait sérieux, il fallait apporter d’autres choses parce qu’il allait en faire son métier. »

Enfin, il valait mieux fantasmer sur un « projet Mbappé » que sur un « projet Vardy ».

Didier Deschamps : « Face aux médias, je me répète un peu »