Jolie qualif’ pour l’Atlético de Madrid, belle première pour Ademola Lookman

Real Betis 0-5 Atlético de Madrid

Buts : Hancko (12e), Simeone (30e), Lookman (37e), Griezmann (62e) et Almada (83e)

Comme Karim Benzema, c’était sa première avec son nouveau club. Et comme Benzema, il a marqué (même si ce n’est pas un triplé). Acheté 40 millions d’euros à l’Atalanta par l’Atlético de Madrid, Ademola Lookman a réussi ses débuts avec le club espagnol et a activement participé à la qualification de sa nouvelle équipe en demi-finales de la Coupe du Roi. Contre le Real Betis, lors des quarts de finale de la compétition, l’ancien de la Dea a en effet inscrit la troisième réalisation des siens d’un petit numéro personnel.

Hancko et Simeone buteurs, Griezmann titulaire

Mais la victoire des Colchoneros était déjà entérinée, puisque David Hancko a ouvert le score avant même le quart d’heure de jeu sur corner alors que Giuliano Simeone a breaké une vingtaine de minutes plus tard (avec une avant-dernière passe de… Lookman, encore). Titulaire, Antoine Griezmann a également participé au large succès des Matelassiers (sur un service de…. Lookman, toujours). Comme Thiago Almada, entré en jeu. Tout le monde (ou presque) est content dans la capitale, donc.

