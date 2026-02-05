S’abonner au mag
  • Coupe du Roi
  • Quarts
  • Real Betis-Atlético de Madrid (0-5)

Jolie qualif’ pour l’Atlético de Madrid, belle première pour Ademola Lookman

FC
  Real Betis 0-5 Atlético de Madrid

Buts : Hancko (12e), Simeone (30e), Lookman (37e), Griezmann (62e) et Almada (83e)

Comme Karim Benzema, c’était sa première avec son nouveau club. Et comme Benzema, il a marqué (même si ce n’est pas un triplé). Acheté 40 millions d’euros à l’Atalanta par l’Atlético de Madrid, Ademola Lookman a réussi ses débuts avec le club espagnol et a activement participé à la qualification de sa nouvelle équipe en demi-finales de la Coupe du Roi. Contre le Real Betis, lors des quarts de finale de la compétition, l’ancien de la Dea a en effet inscrit la troisième réalisation des siens d’un petit numéro personnel.

Hancko et Simeone buteurs, Griezmann titulaire

Mais la victoire des Colchoneros était déjà entérinée, puisque David Hancko a ouvert le score avant même le quart d’heure de jeu sur corner alors que Giuliano Simeone a breaké une vingtaine de minutes plus tard (avec une avant-dernière passe de… Lookman, encore). Titulaire, Antoine Griezmann a également participé au large succès des Matelassiers (sur un service de…. Lookman, toujours). Comme Thiago Almada, entré en jeu. Tout le monde (ou presque) est content dans la capitale, donc.

L’Atlético offre une leçon de réalisme au Betis

FC

