Le Betis punit et enfonce l’Atlético

Real Betis 1-0 Atlético de Madrid

But : Giménez CSC (4e) pour les Béticos

Le début de la fin pour Diego Simeone ?

Déjà surpris par la fougue lilloise en milieu de semaine, l’Atlético de Madrid a traîné son impuissance au Benito-Villamarín (1-0), concédant ainsi son premier revers de la saison en Liga, contre une autre équipe qui galère sur la scène européenne. C’est le malheureux José María Giménez qui est venu tacler le cuir au fond de ses propres filets, en début de match (1-0, 4e), au terme d’une longue action de conservation de balle du Betis.

Réveil tardif pour les Matelassiers

L’affaire aurait même pu être entendue dès la pause, si les Verdiblancos n’avaient pas vendangé à foison devant les cages de Jan Oblak, allant jusqu’à heurter la transversale et se procurant plusieurs occasions franches. C’est seulement en fin de rencontre que les Colchoneros, toujours meilleure défense du championnat à ce jour, ont daigné mettre en danger Rui Silva. Mais l’entrant Ángel Correa a tapé par deux fois les montants (80e et 83e) et même loupé un face-à-face. L’Atlético est quatrième, avec deux points d’avance sur le Betis, cinquième. Mais jusqu’à quand ?

La Robin Le Normand dépendance est décrétée.