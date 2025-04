Reims-Strasbourg : la DTA déjuge Clément Turpin et la VAR

Logique.

S’ils n’ont pas fait dans la référence culinaire comme Jean-Pierre Caillot, les membres de la Direction technique de l’arbitrage sont formels : il y avait bien penalty sur Junya Ito à la fin du match entre Reims et Strasbourg.

La DTA l’a notifié dans son débrief de la 28e journée de L1, déjugeant Clément Turpin, l’arbitre de la rencontre : « Les images montrent d’abord que le défenseur strasbourgeois se désintéresse totalement du ballon pendant la majeure partie de la trajectoire de ce dernier, puisqu’il porte essentiellement son regard sur l’attaquant vers lequel il se déplace en courant. Il décide ensuite d’entrer en contact avec l’attaquant rémois à l’aide de la hanche et du bras droit, avec une charge réalisée alors que le ballon n’est pas à distance de jeu et un mouvement du bras qui cherche à écarter son adversaire. Conformément aux Lois du jeu, cette intervention correspond à une faute commise par imprudence. L’analyse de l’arbitre vidéo est sommaire et insuffisante : un visionnage en bord de terrain était attendu pour corriger la décision initiale et reprendre le jeu par un penalty. »

Le pied haut d’Ojediran aurait aussi dû être sanctionné

Autre situation litigieuse du week-end, le pied haut du Lensois Hamzat Ojediran sur Ibrahima Wadji aurait dû être également sanctionné par Romain Lissorgue, l’arbitre de Lens-Saint-Étienne. L’instance arbitrale de la FFF a estimé que la décision était « clairement erronée, car le geste du joueur lensois, réalisé de façon non maîtrisée, à une hauteur inconsidérée par rapport à la proximité de la tête du joueur stéphanois avec un contact direct de la semelle sur le visage de l’adversaire mettait clairement en danger l’intégrité physique » du joueur.

Donnarumma peut confirmer.

La course à la Ligue des champions, le sel de la fin de saison