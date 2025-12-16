Lens en concurrence avec Arsenal et Manchester United

Au Nord, c’était les corners… mais pas que.

Lens a réussi une brillante (quasi) première partie de saison : champion d’automne avec le plus grand nombre de victoires (12 contre 11 pour le PSG) et la meilleure défense (13 buts concédés, contre 14 pour le PSG) sur la phase aller, les Sang et Or peuvent voir très grand pour la suite.

Les Lensois peuvent ajouter une autre statistique impressionnante, puisqu’ils sont ni plus ni moins que la meilleure équipe de l’élite française en matière de coups de pied arrêtés : avec 13 pions inscrits sur l’exercice, dont 9 à la suite d’un corner, les hommes de Pierre Sage sont talonnés par… le PSG et ses 12 caramels sur phase arrêtée, dont 7 sur les coups de pied de coin.

Dans la cour des grands avec Manchester United et Arsenal

Mieux encore, Lens est aussi parmi les équipes les plus redoutables sur coups de pied arrêtés en Europe. Seul Arsenal fait aussi bien sur buts consécutifs à un corner (9), tandis que Manchester United est la seule équipe des cinq grands championnats à marquer davantage sur phase arrêtée (14 buts).

En décortiquant encore un peu plus les statistiques, il est à noter que Lens a un taux de conversion de corner en but de 9,3%. En d’autres termes, près d’un coup de pied de coin sur dix finit dans les filets adverses. Seule la Cremonese, à égalité avec Arsenal et Manchester United (décidément), fait mieux, avec 11,3%.

Heureusement que Bruno Fernandes est là pour les Red Devils.

