Lens est leader de Ligue 1 !

Publié Aujourd'hui à 19:17 le Dimanche 30 Novembre à 19:17 Mis à jour à 19:50

Angers 1-2 Lens

Buts : Djibirin (76e) pour Angers // Thauvin (45e & 74e) pour Lens

On est de retour en 2022.

Vainqueur pour la troisième fois de suite, sur la pelouse d’Angers (1-2), grâce à un doublé de Florian Thauvin, le RC Lens est leader à un point du PSG, défait samedi à Monaco (1-0). Une petite sensation, alors qu’on approche de la mi-saison.

Pour passer leader, il faut un but exceptionnel 😎 ⤵️ Un homme le sait : 𝗙𝗟𝗢𝗥𝗜𝗔𝗡 𝗧𝗛𝗔𝗨𝗩𝗜𝗡 🌠#SCORCL pic.twitter.com/uVFssu7ZnP — L1+ (@ligue1plus) November 30, 2025

Lens a profité d’un bijou de Florian Thauvin (45e), désireux de concurrencer celui de Hugo Magnetti inscrit une heure plus tôt lors de Strasbourg-Brest. Le deuxième a été plus chanceux, avec une frappe déviée au fond par le pauvre Ousmane Camara (74e). Ça n’a pas empêché le Racing de se faire dessus dans le dernier quart d’heure, surtout après le but de Harouna Djibirin dans la foulée du break (76e). Heureusement pour les Sang et or, Prosper Peter s’est vu refuser un penalty, après un contact avec Malang Sarr.

SCO (4-2-3-1) : Zinga – Arcus (Djibirin, 64e), O. Camara, Lefort, Ekomié (F. Hanin, 71e) – H. Belkebla, Abdelli (Raolisoa, 58e) – Belkhdim (Courcoul, 71e), Mouton (Peter, 65e), Sbaï – Chérif. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

RCL (3-4-2-1) : Risser – Ganiou, Baidoo, M. Sarr – Aguilar (Abdulhamid, 78e), M. Sanguaré, Thomasson, Udol (Machado, 90e) – Thauvin, Saïd (Sotoca, 70e) – Édouard (Sima, 78e). Entraîneur : Pierre Sage.

PSG, OM, Monaco... Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 11e journée