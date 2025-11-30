S’abonner au mag
Lens est leader de Ligue 1 !

JB
Angers 1-2 Lens

Buts : Djibirin (76e) pour Angers // Thauvin (45e & 74e) pour Lens

On est de retour en 2022.

Vainqueur pour la troisième fois de suite, sur la pelouse d’Angers (1-2), grâce à un doublé de Florian Thauvin, le RC Lens est leader à un point du PSG, défait samedi à Monaco (1-0). Une petite sensation, alors qu’on approche de la mi-saison.

Lens a profité d’un bijou de Florian Thauvin (45e), désireux de concurrencer celui de Hugo Magnetti inscrit une heure plus tôt lors de Strasbourg-Brest. Le deuxième a été plus chanceux, avec une frappe déviée au fond par le pauvre Ousmane Camara (74e). Ça n’a pas empêché le Racing de se faire dessus dans le dernier quart d’heure, surtout après le but de Harouna Djibirin dans la foulée du break (76e). Heureusement pour les Sang et or, Prosper Peter s’est vu refuser un penalty, après un contact avec Malang Sarr.

SCO (4-2-3-1) : Zinga – Arcus (Djibirin, 64e), O. Camara, Lefort, Ekomié (F. Hanin, 71e) – H. Belkebla, Abdelli (Raolisoa, 58e) – Belkhdim (Courcoul, 71e), Mouton (Peter, 65e), Sbaï – Chérif. Entraîneur : Alexandre Dujeux.

RCL (3-4-2-1) : Risser – Ganiou, Baidoo, M. Sarr – Aguilar (Abdulhamid, 78e), M. Sanguaré, Thomasson, Udol (Machado, 90e) – Thauvin, Saïd (Sotoca, 70e) – Édouard (Sima, 78e). Entraîneur : Pierre Sage.

JB

