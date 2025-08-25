Angers a trouvé son nouvel attaquant

Le futur duc d’Anjou ?

Alors que son attaquant fétiche Estéban Lepaul pourrait quitter le Maine-et-Loire avant la fin du mercato estival, Angers a trouvé de quoi le remplacer. Ce lundi matin, le SCO a officialisé l’arrivée de l’avant-centre Rémy Labeau-Lascary. Le Lensois arrive en terre angevine en prêt pour cette saison 2025-2026.

Angers SCO est heureux d'annoncer la signature de Rémy Labeau Lascary ✍️ L'attaquant de 22 ans est prêté pour cette saison par le RC Lens. Bienvenue Rémy 🖤🤍 — Angers SCO (@AngersSCO) August 25, 2025

La saison dernière, le Français de 22 ans avait intégré l’effectif pro des Sang et Or. Après avoir inscrit deux buts en quatorze matchs (youhou), Labeau-Lascary avait subi une sévère blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains pendant la deuxième partie de la saison. Désormais fit, il débarque à Angers pour continuer à engranger de l’expérience dans l’élite.

Et contribuer au maintien du SCO par la même occasion.

