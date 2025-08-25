S’abonner au mag

ACTU MERCATO

Angers a trouvé son nouvel attaquant

MBC
Angers a trouvé son nouvel attaquant

Le futur duc d’Anjou ?

Alors que son attaquant fétiche Estéban Lepaul pourrait quitter le Maine-et-Loire avant la fin du mercato estival, Angers a trouvé de quoi le remplacer. Ce lundi matin, le SCO a officialisé l’arrivée de l’avant-centre Rémy Labeau-Lascary. Le Lensois arrive en terre angevine en prêt pour cette saison 2025-2026.

La saison dernière, le Français de 22 ans avait intégré l’effectif pro des Sang et Or. Après avoir inscrit deux buts en quatorze matchs (youhou), Labeau-Lascary avait subi une sévère blessure au genou qui l’avait éloigné des terrains pendant la deuxième partie de la saison. Désormais fit, il débarque à Angers pour continuer à engranger de l’expérience dans l’élite.

Et contribuer au maintien du SCO par la même occasion.

Découvrez les affiches de la première journée de Ligue 1

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Logo de a compétition Ligue 1
Alban LAFONT of Nantes celebrates during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match between Nantes and Angers SCO at Beaujoire Stadium on June 3, 2023 in Nantes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)
Alban LAFONT of Nantes celebrates during the French Ligue 1 Uber Eats soccer match between Nantes and Angers SCO at Beaujoire Stadium on June 3, 2023 in Nantes, France. (Photo by Baptiste Fernandez/Icon Sport)
  • Ligue 1
  • J38
  • Multiplex
Nantes tient son miracle, Auxerre reste bloqué dans l'ascenseur

Nantes tient son miracle, Auxerre reste bloqué dans l'ascenseur

Nantes tient son miracle, Auxerre reste bloqué dans l'ascenseur
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Lille-Monaco (1-0)
Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Revivez Lille-Monaco (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine