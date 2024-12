Lens fête la Sainte-Barbe en éteignant la lanterne rouge montpelliéraine

Lens 2-0 Montpellier

Buts : Labeau-Lascary (39e) & Lecomte (90e+1 CSC) pour le Racing

Au nez et à la barbe des Montpelliérains.

Dans une belle ambiance et sous sa belle tunique collector pour fêter comme chaque année la Sainte-Barbe, le Racing Club de Lens a tapé Montpellier (2-0) avec un peu de difficulté. Avec ses huit minuscules points, la Paillade reste à quatre unités du barragiste (Le Havre) et à cinq du premier non-relégable (Sainté). Le RCL, lui, reste accroché au haut de tableau.

Au cœur d’un premier acte plutôt maîtrisé par les Lensois, Rémy Labeau-Lascary a fait la différence d’un bel enchaînement (1-0, 39e). Remaniés par Ghislain Printant – Jean-Louis Gasset était suspendu – et plus ambitieux dans le pressing en seconde période, les Pailladins ont accéléré, Téji Savanier a eu quelques fenêtres de tir, et Brice Samba a dû multiplier les exploits. Anass Zaroury, lui, n’a pas réussi à donner un break d’avance aux locaux, sa tentative ricochant sur le poteau (86e). Les Racingmen ont finalement attendu le temps additionnel pour se mettre à l’abri, sur coup franc, après les improbables manqués, tour à tour, de Téji Savanier, Bećir Omeragić et Benjamin Lecomte (90e+1).

Les mineurs méritaient bien ça.

RCL (4-2-3-1) : Samba (c) – Frankowski, Danso Khusanov, Medina (Chávez, 81e) – Thomasson, A. Diouf (El Aynaoui, 60e) – Labeau-Lascary (Sotoca, 61e), Fulgini (Pereira da Costa, 76e), Zaroury – MBala Nzola (Saïd, 61e). Entraîneur : Will Still.

MHSC (3-4-1-2) : Lecomte – Omeragić, Maksimović (Adams, 71e), Sagnan – Tchato, J. Ferri (J. Ndiaye, 84e), Chotard (Barès, 84e), I. Sylla – Savanier (c) – Al-Taamari, Nordin (Khazri, 46e). Entraîneur : Jean-Louis Gasset.

