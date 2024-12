Montpellier rattrape le LOSC

Montpellier 2-2 Lille

Buts : I. Sylla (45e+2) & Nordin (90e+3) pour le MHSC // David (44e SP & 54e SP) pour le LOSC

Expulsion : T. Coulibaly (90e+9) pour le MHSC // Bakker (90e+9) pour le LOSC

Gasset time !

Mené jusqu’au bout du temps additionnel, Montpellier est revenu de nulle part pour accrocher Lille à la Mosson, ce dimanche (2-2), dans un match à penaltys. Toujours quatrième, le LOSC perd tout de même deux points et pourrait voir le troisième, Marseille, prendre trois unités d’avance, ce dimanche soir contre Monaco (20h45). Montpellier reste dernier mais entrevoit quelques petits espoirs avec « seulement » cinq points de retard sur la zone verte.

Les chiffres de ce match électrique ⚡️#MHSCLOSC pic.twitter.com/oy9nsP7Z7S — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 1, 2024

Les Lillois ont mené deux fois, d’abord grâce au peno de Jonathan David consécutif au croche-patte de Jordan Ferri sur Matias Fernandez-Pardo (44e), avant qu’Issiaga Sylla n’égalise d’une tête décroisée, peu avant la mi-temps (45e+2). Il fallait souffler à la pause, puisqu’à la reprise, David a encore scoré, à nouveau du point blanc, à la suite cette fois d’un accrochage de Joris Chotard sur Rémy Cabella (54e).

On pensait alors le match plié, notamment après le face-à-face manqué de Mousa Al-Tamari contre Lucas Chevalier (72e), mais c’était compter sans l’opportunisme de Nordin en bout de rencontre. À la suite d’un cafouillage dans la surface, l’ailier héraultais est parvenu à se retourner rapidement dans la surface et à placer sa reprise (90e+3) ; réalisation validée après intervention du VAR à cause d’une potentielle main du buteur. Enfin, les débats se sont achevés dans la confusion après une belle bagarre générale qui a provoqué les expulsions de Tanguy Coulibaly (venu inexplicablement dégager le ballon sur Bruno Génésio) pour les locaux et de Mitchel Bakker pour les visiteurs (90e+9).

Notre Ligue 1 sûre.

