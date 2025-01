Edon Zhegrova écarté des terrains plus longtemps que prévu

Bruno Genesio devra encore faire sans son magicien quelque temps.

Plus aperçu sur un terrain de foot depuis le 14 décembre dernier, Edon Zhegrova va devoir prendre son mal en patience avant de refouler les pelouses. Ce samedi soir, à l’occasion de la rencontre entre Strasbourg et Lille, le président nordiste Olivier Létang a annoncé la mauvaise nouvelle à La Voix du Nord : le Kosovar sera indisponible pour les six prochaines semaines minimum. Le dirigeant n’a pas précisé si une intervention chirurgicale était nécessaire ou non pour le joueur, touché au pubis. Mais il a seulement avoué qu’il « a pleuré devant sa télé mardi en regardant le match à Liverpool », manifestement pressé de retrouver les terrains avec le LOSC.

Mais peut-être pas autant avec le Kosovo.

