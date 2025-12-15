S’abonner au mag
Un arbitre agressé et hospitalisé lors d’un match de futsal en Italie

Un match de foot, sale.

C’est en Serie C de futsal à Cussignacco, petite ville près d’Udine, que la rencontre Clark-Manzano a offert un nouvel épisode à la série Breaking Refs. Rien de glamour, jusqu’à ce que Grance Shimba Olamba décide de transformer un carton rouge en scène de chaos. D’abord averti, puis expulsé, le joueur de la Clark bloque la reprise, insulte l’arbitre et sort du terrain en bouillant.

La suite se joue à l’ancienne, hors caméra officielle. À la pause, Olamba attend l’arbitre, Monsieur Stefano Tomasetig, près des vestiaires et lui assène un direct au visage. L’officiel s’écroule, perd connaissance, se cogne la tête. Match arrêté, programme annulé.

Le coup de trop

Après l’agression, le joueur tente de se barrer dans les champs autour du gymnase. L’arbitre, lui, finit à l’hôpital pour examens. Verdict médical : quelques jours d’arrêt, mais un symbole de plus dans la liste des officiels pris pour cibles. Le club n’a pas cherché d’excuses. Radiation immédiate, annoncée par le président de Clark, Giancarlo Tirindelli. Reste maintenant la justice sportive, et peut-être pénale selon la Gazzetta dello Sport, pour rappeler une règle pourtant simple : un terrain de foot n’est pas un ring.

Le Halil Umut Meler du Frioul.

