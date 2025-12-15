André-Pierre Gignac et les Tigres laissent échapper un titre

Un championnat avec une paire de Coronas.

Toluca a remporté l’Apertura 2025, le tournoi d’ouverture qui lance la saison 2025-2026 de Liga MX, un championnat mexicain découpé en deux tournois, chacun avec son titre. Avec un score cumulé de 2-2 sur les deux manches, les Diablos Rojos ont fait la différence aux tirs au but (9-8) face aux Tigres de Gignac, dans un Nemesio Díez incandescent.

Froids au moment de conclure, solides sur l’ensemble de la Liguilla, les hommes de Toluca décrochent leur 12e championnat du Mexique. Les Tigres, repartent avec une finale de plus perdue au bout des nerfs.

Gignac, le temps en face

À 40 ans, André-Pierre Gignac attaque la dernière moitié de son contrat avec Tigres. Il lui reste le Clausura 2026 pour prolonger une histoire longue de presque dix ans. Moins explosif, toujours respecté, le Français n’est plus l’arme fatale mais reste le symbole. Meilleur buteur de l’histoire du club, multiple champion, idole locale : Gignac n’a plus rien à prouver, juste une histoire à finir en beauté.

Vu qu’il est déjà sur place, pourquoi pas un retour en équipe de France ?