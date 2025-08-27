Eugénie Le Sommer régale au Mexique

Planter des buts, ça ne s’oublie nulle part.

Eugénie Le Sommer n’a pas mis longtemps à s’acclimater à la Liga MX Femenil. Dans la nuit de mardi à mercredi, l’attaquante française de 36 ans s’est offert son premier triplé sous les couleurs de Toluca, face au Cruz Azul (31e, 44e, 46e). Opportuniste sur une bourde de la gardienne, impériale de la tête puis réaliste du gauche en tombant, la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues (94 buts) a déroulé tout son répertoire en l’espace d’un quart d’heure.

Huit buts depuis son arrivée début juillet

Sauf que son festival n’a pas suffi. Dans une rencontre complètement folle, les Diablas Rojas ont fini par s’incliner (3-4) malgré avoir mené deux fois au score. Ce scénario cruel n’efface pas la grande forme de l’ancienne Lyonnaise. Arrivée début juillet au Mexique, Le Sommer a déjà claqué huit buts, dont un lob de 25 mètres début août. Son adaptation express prouve qu’à 36 piges et avec une tonne de trophées dans la besace, l’appétit reste intact.

JU-GA-DÓN de las Diablas que firma el 2do.... pic.twitter.com/sNnQ7WfW0A — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) August 26, 2025

L’avenir à la Gignac semble tout tracé.

