Eugénie Le Sommer annonce son départ de l’OL

« Aujourd’hui, une page se tourne. Enfin… un chapitre. Peut-être même un livre. Mais l’histoire, elle, ne s’effacera pas. » En lice pour le prix Bellecour ?

La meilleure buteuse de l’histoire de l’OL et deuxième joueuse la plus capée dit au revoir à son club. Après quinze ans de services, Eugénie Le Sommer annonce son départ de Lyon. La native de Grasse était arrivée dans le Rhône en 2010, en provenance de Saint-Brieuc. Son contrat arrivait à son terme en juin. « Je n’oublierai jamais ce coup de téléphone en 2010, celui de Jean-Michel Aulas qui me demandait de rejoindre l’Olympique lyonnais. Merci pour sa confiance, et sa vision avant-gardiste », remercie-t-elle dans son clip de départ. Outre l’OL, elle aura connu un court passage à OL Reign en 2021.

ELS9 a vécu la période la plus faste de l’histoire lyonnaise, remportant 33 titres, dont 8 Ligues des champions. « Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais osé l’imaginer », témoigne la joueuse, qui va bientôt fêter ses 36 piges. La meilleure buteuse et joueuse la plus capée de l’histoire de l’équipe de France n’a pas précisé la suite de sa carrière, mais pourrait disputer l’Euro cet été en Suisse.

Un message pour vous 💌 pic.twitter.com/U5EX4S95iF — Eugénie Le Sommer (@ELS_9_FRANCE) May 14, 2025

Finir avec le premier trophée pour la France, en voilà une belle perspective.

Première Ligue : Lyon vainqueur contre Dijon et au rendez-vous de la finale des play-off