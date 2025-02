Pour la gloire d'Eugénie Le Sommer

« Le Sommeeeeeeeeer », d’une seule voix les 8559 spectateurs présents au Mans ont célébré l’entrée en jeu à la 79e minute d’Eugénie Le Sommer. Une entrée en jeu anecdotique au regard de la physionomie de la rencontre puisque celle qui règne sur l’attaque bleue depuis seize ans n’a ni délivré offrande, ni poussé plus loin son record de buts inscrits en équipe de France qui reste bloqué à 94 réalisations. La symbolique est ailleurs et elle est immense, comme pouvaient l’illustrer les « Eugénie, Eugénie » accompagnant sa première prise de balle, celle de sa 199e sélection chez les Bleues.

Seize ans plus tard

Ce record était sur toutes les lèvres depuis le début de la trêve internationale. La première pierre a été posée vendredi, face à la Norvège (1-0) où la native de Grasse a égalé le nombre de sélections de Sandrine Soubeyrand. La cape symbolique désormais atteinte face à l’Islande ce mardi soir, l’attaquante lyonnaise n’a pas hésité à partager sa joie. « Je suis heureuse forcément c’est quelque chose dont on me parle depuis plusieurs années maintenant, a-t-elle assuré. Mais à la fois je pense que je ne réalise pas, que je réaliserai plus tard. Pour moi les sélections se sont enchaînées sans que je pense à ça. Quand je suis arrivée proche du but, on m’en a beaucoup parlé donc c’était dans ma tête. Mais je n’étais pas forcément attachée à ça au départ. Maintenant c’est arrivé, je suis contente, fière, je sais ce que ça représente par rapport aux joueuses qui sont passées par la sélection et même de succéder à Sandrine Soubeyrand parce que je l’ai vu évoluer en sélection, battre le record de Thuram, atteindre les 198 sélections et c’est une fierté de lui succéder parce qu’elle a eu une grande et longue carrière. Je suis reconnaissante pour ça. »

Je ne l’ai pas fait entrer là parce qu’il fallait qu’elle ait 199 sélections. Si elle est là, c’est parce qu’elle le mérite. Laurent Bonadei

En conférence de presse, Laurent Bonadei a tout de même fait savoir qu’il attendait encore plus de sa joueuse désormais : « Oui c’est magnifique, c’est une très belle carrière qui n’est pas finie. Il y a d’autres records à battre, passer la barre des 200, passer la barre des 100 buts, C’est des records qui sont à prendre en considération. » Le tacticien tricolore a également rappelé que cette nouvelle sélection n’était pas un cadeau : « Elle a eu l’opportunité de rentrer ce soir, elle le mérite. Je ne l’ai pas fait entrer là parce qu’il fallait qu’elle ait 199 sélections. Si elle est là, c’est parce qu’elle le mérite […] il était logique qu’Eugénie rentre en pointe à ce moment-là. »

Questionnée sur le défi lancé par son sélectionneur, la Lyonnaise a tenu à tempérer les attentes : « Je ne pense pas au record des 100 buts, ce sont les gens qui m’en parlent. Comme pour le nombre de sélections, je n’ai jamais été focalisée sur ce nombre. Après bien sûr je ne suis pas loin, mais en même temps je le suis aussi… Aujourd’hui ce qui compte c’est d’être ici, de continuer à être performante en club, en sélection et d’enchaîner les matchs ».

Pourtant cette carrière en Bleue aurait pu prendre fin prématurément et bien avant l’obtention de ce record. L’attaquante désormais âgée de 35 ans a connu une longue traversée du désert lorsque Corinne Diacre était à la tête de l’équipe de France, avec pratiquement deux ans d’absence avant qu’Hervé Renard ne la rappelle en avril 2023. Un modèle de résilience pour celle qui a connu sa première sélection à l’âge de 19 ans et qui était bien loin d’imaginer fêter sa 199e sélection seize ans plus tard : « Je n’avais jamais imaginé ça. Quand j’ai vécu ma première liste, je voulais juste disputer mon premier match, m’installer dans cette équipe et revenir la fois d’après. […] La 100e sélection est symbolique. Je ne me suis jamais projetée jusqu’ici. On enchaine les matchs et les objectifs. »

Une longévité qui pose la question de sa succession

Si à 35 ans Eugénie Le Sommer continue d’empiler les sélections, même si les titularisations se raréfient, c’est également signe que sa succession n’est pas encore entièrement désignée. Certes Marie-Antoinette Katoto semble désormais la titulaire indiscutable au poste d’avant-centre, mais peu d’alternatives se dégagent aux indéboulonnables Katoto-Le Sommer. Si Bonadei a tenté le pari Melvine Malard lors du match face à la Norvège, le test n’aura finalement été que trop peu concluant. Kelly Gago, qui semble également être l’héritière désignée, n’a pour le moment pas encore donné toutes les garanties pour pouvoir bousculer la hiérarchie dans l’esprit du sélectionneur tricolore.

Il fait peu de doute carrière de Le Sommer est à son crépuscule. Celle qui est désormais à la fois meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France et détentrice du plus grand nombre de sélections devrait voir la Suisse cet été pour ce qui pourrait être sa dernière compétition internationale majeure avant de laisser sa place à la nouvelle génération, qui essaiera de marcher dans les pas de la légende Eugénie Le Sommer.

