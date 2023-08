Eugénie Le Sommer établit un nouveau record

Éternelle.

En marquant deux nouveaux buts cet après-midi lors du huitième de finale de la Coupe du monde gagné par la France contre le Maroc (4-0), Eugénie Le Sommer continue d’écrire l’histoire du football français. En inscrivant son deuxième doublé En Coupe du monde (elle avait marqué le premier en 2015, en phase de groupes contre le Mexique), la joueuse de l’Olympique lyonnais se place à la cinquième place du classement des meilleurs buteuses du Mondial avec trois buts inscrits. Par ailleurs, elle est désormais, à 34 ans et 82 jours, la femme la plus âgée à planter deux fois en phase à élimination directe d’un Mondial.

34 – En inscrivant un doublé contre le Maroc, Eugénie Le Sommer est devenue la joueuse la plus âgée à inscrire un doublé en phase à élimination directe de Coupe du Monde (34 ans et 82 jours). Expérimentée. #FRAMAR pic.twitter.com/15InDp51e5 — OptaJean (@OptaJean) August 8, 2023

Après être devenue il y a trois ans la recordwoman du nombre de pions inscrits en sélection, Le Sommer avait été écartée pendant plusieurs mois par la dictatrice sélectionneuse de l’époque Corinne Diacre, et n’avait même pas été sélectionnée pour l’Euro 2022 en Angleterre. Le départ de Diacre et l’arrivée d’Hervé Renard à la tête de la sélection, en mars dernier, a évidemment rebattu les cartes. Sélectionnée pour sa quatrième Coupe du monde, ELS a désormais marqué six caramels depuis son retour, et porte le record national à 92 unités.

Un très bon signal envoyé aux jeunes.

