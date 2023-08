La France corrige le Maroc

France 4 – 0 Maroc

Buts : Diani (15e), Dali (20e) et Le Sommer (23e,70e)

Les Lionnes de l’Atlas comptaient bien jouer un vilain tour aux Bleues. Mais les joueuses d’Hervé Renard ne sont pas tombées dans le piège qui était tendu devant elles. Malgré l’absence de Maëlle Lakrar, touchée à la cuisse gauche après le match contre le Panama, les Bleues ont livré leur plus belle partition de ce Mondial, ce mardi en huitièmes de finale (4-0) et décrochent leur billet pour la suite de la compétition.

A sens unique

Les Françaises n’ont pas effectué de round d’observation et sont tout de suite parties à l’abordage de la surface marocaine. La première incursion tricolore, menée par Kadidiatou Diani, s’est achevée en sortie de but après que Selma Bacha n’a pas réussi à redresser sa course (2e). Quelques situations plutôt inoffensives, le temps d’ajuster la ligne de mire, sont survenues pendant le premier quart d’heure, avant que Diani, d’une tête puissante, ne vienne ouvrir le score pour la France (1-0, 15e). La voie était ouverte. Cinq minutes plus tard, Kenza Dali a parfaitement conclu l’offrande de Diani, laissant la gardienne scotchée sur sa ligne (2-0, 20e). Pour illustrer le proverbe selon lequel « jamais deux sans trois », Eugénie Le Sommer a profité d’une récupération consécutive à un pressing de Diani dans la surface adverse pour envoyer un tir clinique dans la cage marocaine (3-0, 23e). La messe semblait alors déjà dite. Les Lionnes de l’Atlas n’ont tout simplement pas réussi à exister au cours de cette première période.

Une partition impeccable en attaque comme en défense

Au retour des vestiaires, les Marocaines ont enfin commencé à jouer et à se procurer quelques situations. À l’image d’Ibtissam Jraidi qui, à l’affût d’une belle ouverture de Ghizlane Chebbak, a été devancée par Pauline Peyraud-Magnin (49e). Malgré un rythme nettement retombé par rapport à la première période, les Bleues ont continué de pousser. D’abord avec Grace Geyoro (50e) puis Sakina Karchaoui (68e). C’est encore Le Sommer qui est venue mettre fin à tout espoir de rébellion. À la retombée d’un centre millimétré de la nouvelle entrante Vicki Becho, la numéro 9 tricolore a ajusté de la tête la gardienne marocaine, partie chercher une nouvelle fois le cuir au fond de ses filets (4-0, 70e). Une victoire nette et sans bavure, la France s’en sort avec les honneurs et ira défier, samedi (9h), l’un des hôtes de la compétition : l’Australie.

France (4-4-1-1) : Peyraud-Magnin – Karchaoui (Tounkara, 90e+1), Renard, De Almeida, Perisset (Cascarino, 82e) – Bacha, Toletti (Becho, 64e), Geyoro, Dali – Le Sommer (Feller, 82e) – Diani (Asseyi, 90e+1). Sélectionneur : Hervé Renard.

Maroc (4-4-2) : Ermichi – Ait El Haj, El Chad, Benzina, Redouani – Ouzraoui Diki, Nakkach (Kassi, 64e), Chebbak, Tagnaout (Bouftini, 64e) – Jraidi, Lahmari (Ayane, 64e). Sélectionneur : Reynal Pedros.

