Repris par Burnley, Manchester United regarde derrière

Buts : Antony (79e) // Amdouni (87e S.P.)

L’époque où Vincent Kompany terrorisait Manchester United n’est pas encore révolue.

Les Red Devils ont laissé filer deux points ce samedi face à Burnley (1-1). Les Mancuniens ont longtemps manqué de réussite, à l’image du poteau de Bruno Fernandes (19e). Arijanet Murić a aussi assumé son rôle de dernier rempart face à Antony (51e) ou en détournant la frappe d’Alejandro Garnacho (69e). Jusqu’à une passe mal assurée de Sander Berge, qu’Antony a interceptée pour s’en aller délivrer Old Trafford du gauche (1-0, 79e). Son premier but de la saison en Premier League, célébré… avec une peluche Sonic.

Antony scores his first Premier League goal of the season and celebrates with a Sonic the Hedgehog stuffed animal 🤷‍♂️ pic.twitter.com/k54jy5G6FM

