Un fan de Burnley arrêté pour s’être moqué du crash de Munich

Après avoir imité l’avion, Nathan Rawlinson va pouvoir mimer les barreaux d’une prison.

Un supporter de Burnley a été arrêté ce samedi à la suite de la rencontre entre Manchester United et Burnley (1-1). Son tort ? Alors que le parcage des Clarets célébrait l’égalisation sur penalty de Zeki Amdouni (87e), Nathan Rawlinson s’est mis à faire l’avion. Entre deux insultes envers les supporters mancuniens, l’homme de 44 ans s’est ainsi moqué du crash de Munich de 1958, ayant entraîné la mort de 23 personnes, parmi lesquelles une bonne partie de l’équipe des Red Devils.

Can we name him ? pic.twitter.com/mQuVjZypov

Sauf qu’avec l’aide d’une vidéo prise par un supporter de Manchester United, le coupable a pu être identifié et appréhendé par la police de Manchester. C’est ainsi que Nathan Rawlinson a été arrêté puis inculpé ce dimanche. Le quadragénaire a depuis été libéré sous caution. Le club de Burnley s’est félicité de cette arrestation et a condamné les agissements du supporter : « Burnley maintient une tolérance zéro pour de tels comportements, et toute personne reconnue coupable se verra infliger l’interdiction la plus sévère possible. » Ces pratiques sont monnaie courante en Premier League, où les tragédies ayant touché les clubs sont souvent moquées par les fans adverses.

We welcome the swift action from the GMP and we continue to assist in every way possible.

Burnley Football Club maintains a zero tolerance for such behaviour and anyone found guilty will receive the strongest ban possible. https://t.co/ZNT6aQJHix

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) April 28, 2024