Daley Blind prolonge à Gérone

Daley Blind n’a pas été aveuglé par les sirènes de l’Arabie saoudite.

Un joueur qui réussit à rebondir à 34 ans après un flop au Bayern, ça ne court pas les rues. C’est pourtant ce qu’a réussi Daley Blind : après un passage compliqué en Bavière l’année passée, le Néerlandais s’est relancé à Gérone, où il est devenu un indiscutable dans la défense centrale du 3e de Bundesliga. À tel point que les dirigeants du club ont décidé de prolonger le contrat de l’ancien de Manchester United, qui est désormais lié aux Blanquivermells jusqu’en 2026. Cette saison, Blind a disputé 35 matchs avec Gérone, pour trois buts et deux passes décisives.

« Blind a été un élément fondamental de l’équipe à laquelle il a apporté son expérience, sa qualité et sa polyvalence sur le terrain, a salué le club catalan. Fixé dans l’axe de la défense, il est le cinquième joueur le plus utilisé par Míchel Sánchez en championnat, derrière Gazzaniga, Aleix Garcia, Miguel et Sávio. »

BLIND 2⃣0⃣2⃣6⃣ — Girona FC (@GironaFC) May 15, 2024

Gérone a intérêt à blinder le contrat de Daley.