L’UEFA aurait demandé aux propriétaires de Manchester City de vendre des parts de Gérone

Sacré bazar de posséder plusieurs clubs qui performent.

La multipropriété dans le football, c’est une problématique qui commence à sacrément poser question au sein de l’UEFA. C’est en particulier le cas pour les compétitions européennes, où des conflits d’intérêts sont redoutés entre les clubs sous le même pavillon. Le cas de Manchester City et Gérone a notamment fait couler beaucoup d’encre ces derniers mois : le City Football Group détient 100% des parts des Citizens et 47% des parts des Blanquivermells, et les deux clubs sont d’ores et déjà qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

À quelques mois seulement du début de la prochaine saison, l’UEFA impose aux deux clubs de régler cet imbroglio. Selon les informations du Times, qui a eu accès à un document envoyé par l’instance européenne, Manchester City et Gérone ne pourront pas participer à la Ligue des champions ensemble la saison prochaine, à moins que les propriétaires d’Abou Dabi ne réduisent leur participation dans l’une des deux équipes à moins de 30%. Dans un tel cas, ça serait vraisemblablement les parts du club catalan qui seraient vendues. Deux autres options se présentent aussi pour la holding. Le groupe pourrait transférer toutes les actions d’un club à une fiducie sans droit de regard, et qui serait supervisée par un panel nommé par l’UEFA. C’est ce modèle qui a été utilisé cette saison par RedBird Capital, les propriétaires de l’AC Milan et de Toulouse. L’autre possibilité serait que Gérone participe à la Ligue Europa plutôt qu’à la Ligue des champions.

Et on fera quoi quand Troyes viendra s’ajouter à cette équation ?