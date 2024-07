Kylian Mbappé explique son choix de sortir pendant la prolongation

Le patron a parlé.

Emprunté tout au long de la rencontre, Kylian Mbappé a souffert face au Portugal ce vendredi soir. Après avoir pris un ballon dans le visage, le capitaine de l’équipe de France est resté quelques instants au sol, avant de finalement céder sa place à Bradley Barcola à la mi-temps de la prolongation. « On a échangé avec le coach à la fin du temps réglementaire déjà. On a dit qu’on allait essayer. À la mi-temps de la prolongation, je lui ai dit que je ne le sentais plus, j’étais trop fatigué », a détaillé l’intéressé après la partie en zone mixte.

Un changement qui n’a pas empêché les Bleus de s’imposer au bout du suspense. « Ce sont des émotions, on est vraiment contents ! C’est très dur de répéter les performances, d’être dans le dernier carré. On y est encore. On va essayer d’aller récupérer et de se préparer doucement pour le match contre l’Espagne, s’est projeté le capitaine, bien conscient qu’il y avait encore de la place pour s’améliorer. C’est difficile de répondre, on est dans l’euphorie. Demain on va se pencher un peu plus sur le côté performance. Je ne vais pas vous raconter des salades, dans le vestiaire on ne pensait pas trop au fait qu’on n’ait pas marqué. Mais c’est clair qu’il faut continuer à se pencher sur la question tout en gardant cette solidité défensive. »

C’est la faute du masque !

