Quel avenir pour Didier Deschamps après les Bleus ?

Didier Deschamps sans son costume de sélectionneur, ça donne quoi déjà ?

En 2026, la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique scellera l’aventure de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Dans un entretien paru ce jeudi dans L’Equipe, le sélectionneur a été questionné sur son avenir après une histoire qui aura duré 14 ans.

Deschamps reste mystérieux

La retraite, en tout cas, il ne faut surtout pas lui en parler. « Non, non, je ne suis pas à la retraite ! J’arrête, mais je ne suis certainement pas à la retraite, assure le double D. J’arrête quelque chose qui a été merveilleux pendant de nombreuses années, mais non, je ne vais pas être à la retraite. »

Deschamps tient tout de même à rester focus sur ses derniers objectifs avec les Bleus et n’a rencontré personne depuis son annonce. « Je déciderai par rapport à ce qu’on va me proposer… Il y a plein de possibilités, continue-t-il. Je sais qu’il ne faut jamais dire jamais, mais je ne me vois pas être sélectionneur d’une autre équipe nationale. »

Alors, envisage-t-il de retrouver un club, peut-être ? « Je ne me sens pas concerné aujourd’hui, ça n’occupe pas mon esprit. Ce que je sais, c’est que ce sera différent, voire très différent, mais que ce sera bien. » Et un poste à la FFF, dans les bureaux ? Négatif : « Non, je n’ai pas d’ambition politique. »

Tant pis pour 2027.

