Les Rabiot ont versé 10 000 euros à Jean-Marc Bosman

Mon combat pour la liberté n’est pas le titre du prochain livre de Nicolas Sarkozy, mais bien celui de Jean-Marc Bosman.

Trente ans après avoir entraîné la fin des quotas des joueurs étrangers dans les clubs, l’homme derrière l’arrêt qui porte son nom a raconté son échange avec Adrien et Véronique Rabiot. Jean-Marc Bosman, l’ancien défenseur belge qui n’a pas pu passer de Liège à Dunkerque, a été remercié pour son action par… l’ancien joueur du PSG et sa maman.

Il le raconte à L’Équipe : « Sa maman m’a téléphoné un soir, alors qu’Adrien était déjà dans le loft au PSG [en décembre 2018], je m’en souviendrai toujours : “Bonjour, Monsieur Bosman, je m’appelle Véronique Rabiot.” J’ai dit : “Bonjour, Madame”, et elle a répondu : “Pas Madame, et on peut se tutoyer.” Elle m’a dit aussi que son fils jouait au PSG, mais moi, je ne suivais plus trop le foot. J’ai pensé, mais qu’est-ce que c’est que ça ? Qui est cette femme qui me téléphone un soir, comme ça ? Elle m’a expliqué : “On veut faire quelque chose pour vous, parce qu’on voit le combat que vous avez mené, on comprend.” » En juin, Adrien Rabiot a obtenu gain de cause dans son conflit l’opposant au PSG.

Un voyage à Liège

« Je l’ai remerciée, je lui ai dit que c’était gentil, et elle m’a demandé mes coordonnées bancaires, poursuit-il. Je n’y croyais pas plus que ça, mais elle m’a rappelé trois ou quatre jours plus tard pour savoir si j’avais vérifié mon compte, ce que je n’avais pas fait. J’ai alors vu qu’elle m’avait fait un virement de 10 000 euros, et elle a ajouté qu’elle aimerait bien venir me voir à Liège. Quelques mois plus tard, elle est venue avec une amie, et le frère d’Adrien, et elle m’a encore donné 10 000 euros en liquide. J’étais complètement stupéfait. Elle était d’une gentillesse… »

Désormais retraité en Belgique, Jean-Marc Bosman raconte qu’il a plutôt souffert de l’arrêt Bosman, demandant depuis 30 ans une reconnaissance du monde du foot : « Regardez, par exemple, ce qui serait comique, là : comme Gianni (Infantino) remet des médailles à tout le monde, il devrait m’appeler et me remettre la médaille de la liberté. »

Une bonne idée.

