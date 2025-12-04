La Lazio se venge et élimine Milan de la Coupe d’Italie

Lazio 1-0 AC Milan

But : Zaccagni (80e)

Un travail en deux temps.

Moins d’une semaine après la victoire poussive de l’AC Milan face à la Lazio en Serie A (1-0), les deux équipes se retrouvaient déjà, ce jeudi, en huitièmes de finale de la Coupe d’Italie. On prend les mêmes et on recommence ? Non, les Romains ont réussi à se venger (1-0) pour filer en quarts de la compétition.

Face à des Rossoneri de Massimiliano Allegri toujours aussi compacts qu’en championnat, les hommes de Maurizio Sarri ont opéré un peu différemment du match de la semaine dernière. De quoi surprendre l’équipe qui n’avait plus perdu depuis le 23 août, soit la première journée. Mattia Zaccagni joue le rôle du bourreau (1-0, 80e) et permet au club laziale d’affronter Bologne, vainqueur de Parme grâce au premier but sous ses nouvelles couleurs de Jonathan Rowe, au tour suivant.

Ça tombe bien, les deux clubs s’affrontent ce dimanche en Serie A en guise d’échauffement.

Milan dégoûte la Lazio