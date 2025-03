La Lazio s'offre le Milan sur le fil

Milan 1-2 Lazio

Buts : Chukwueze (85e) pour le Milan // Zaccagni (28e) et Pedro (98 sp) pour la Lazio

Expulsion : Pavlović (67e)

Où est passé Magic Mike ?

Une semaine après sa grosse boulette face au Torino, Mike Maignan – qui s’était déjà troué face à Feyenoord en Ligue des champions en février – a remis ça contre la Lazio. Alors que le temps additionnel arrivait à sa fin, le portier de l’équipe de France a fauché Gustav Isaksen dans la surface pour offrir un penalty et la victoire aux Laziali (1-2). Dommage car le Milan était tout près du hold-up après avoir égalisé quelques minutes plus tôt en infériorité numérique.

C’est un soir à oublier pour les Milanais qui commencent à être habitués, eux qui restaient sur deux défaites face à Bologne et le Torino en Serie A. Bousculé par une belle équipe de la Lazio, le Milan – qui s’est présenté dans une tenue rouge et verte sans bandes proche de celle du Portugal – concède logiquement le score sur une frappe d’Adam Marušić repoussée par Maignan dans les pieds de Mattia Zaccagni (0-1, 28e). Au cas où ce n’était pas assez difficile pour le Milan, Strahinja Pavlović prend un carton rouge peu après l’heure de jeu sur un tacle par derrière sur Isaksen qui filait au but (67e)

Bizarrement, ce rouge va donner des ailes aux Milanais et à Rafael Leão dont le centre trouve la tête de Samuel Chukwueze qui pense alors sauver les siens (1-1, 85). Mais c’était sans compter sur cette dernière action et ce crochet de Isaksen qui trompe Maignan, obligé de lui rentré dedans alors que le cuir semblait finir en sortie de but. Expérimenté et pas du genre à trembler sous la pression, Pedro transforme et offre une victoire méritée à la Lazio qui grimpe dans le Top 4 de la Serie A.

Finalement, il fallait accepter cette proposition du FC Nantes Sérgio Conceição.

